Nekaj pomoči za Gazo se bo steklo tudi k talcem

Od najnovejšega dogovora med Izraelom in Hamasom o dostavi zdravil ter humanitarne pomoči v Gazo naj bi imeli korist najhuje prizadeti deli enklave, pa tudi talci, ki so jih pripadniki skrajne palestinske organizacije zavzeli med sedmooktobrskim napadom. Pri sklenitvi dogovora so posredovale katarske in francoske oblasti, njegove podrobnosti pa so opozorile na še en neizpolnjen vojaški cilj Izraela v več kot tri mesece trajajoči ofenzivi.