Nemci za obvezno cepljenje in zaprtje za necepljene

Nemško ustavno sodišče je razsodilo, da so bili posegi v svobvodo posameznika zaradi boja proti korona virusu skladni z ustavo. To velja tako za zapiranje šol kot tudi za omejevanje stikov in policijsko uro. Medtem nemška vlada že napoveduje nove ukrepe, ki bodo tokrat usmerjeni na necepljene. Poleg uvedbe obveznega cepljenja, uvajajo tudi zaprtje za necepljene. Ti po novem ne bodo več mogli niti po božičnih nakupih, saj bo za vse trgovine, z izjemo živilskih, uveden pogoj PC.