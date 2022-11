Nemčija pošilja Poljski protiraketni sistem patriot

Nemška vlada je Poljski ponudila protiraketni obrambni sistem patriot, da bi ji pomagala zavarovati njen zračni prostor, potem ko je prejšnji teden raketa sredi ruskega obstreljevanja Ukrajine padla na poljsko vas blizu ukrajinske meje in ubila dva človeka. Varšava je ponujeno pomoč sprejela, obrambna ministra obeh držav pa sta že potrdila dogovor.

»Poljski smo ponudili pomoč pri obrambi njenega zračnega prostora z našimi eurofighterji in sistemom zračne obrambe patriot,« je v pogovoru za današnjo izdajo časnika Rheinische Post novico razkrila nemška obrambna ministrica Christine Lambrecht. Obenem je pojasnila, da so z njimi že prisotni na Slovaškem, svojo navzočnost tam pa želijo podaljšati še do konca prihodnjega leta.

Lambrecht je nato danes po telefonu govorila s poljskim kolegom Mariuszom Blaszczakom, s katerim sta potrdila, da bo Nemčija Poljski dobavila sisteme patriot in ji z eurofighterji pomagala pri zaščiti poljskega zračnega prostora. Dogovor so potrdili tako v Berlinu kot Varšavi.

Zdaj morajo strokovnjaki obeh držav še doreči podrobnosti, dogovor pa morata državi uskladiti tudi z zvezo Nato, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Blaszczak je sicer že na Twitterju napovedal, da bo predlagal namestitev sistemov patriot »blizu meje z Ukrajino«.

Na poljsko vas Przewodow, ki leži le šest kilometrov od meje z Ukrajino, je minuli torek med intenzivnim ruskim obstreljevanjem ukrajinskih ciljev padla raketa, pri čemer sta umrla dva civilista. Sprva je bilo govora o ruski raketi, vendar Zahod sedaj domneva, da je šlo za raketo ukrajinske protiraketne obrambe, s katero se je branila pred napadi ruske vojske.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dolgo vztrajal, da je šlo za rusko raketo, nazadnje pa dejal, da ni povsem prepričan, kaj je povzročilo padec rakete na Poljsko.

WHO: Letošnja zima za milijone Ukrajincev boj za preživetje

Letošnja zima bo za milijone ljudi v Ukrajini življenjsko nevarna, je danes v Kijevu opozoril regionalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) za Evropo Hans Kluge. WHO je od začetka vojne v Ukrajini zabeležila več kot 700 napadov na tamkajšnjo zdravstveno infrastrukturo, na zdravje ljudi pa vpliva tudi pomanjkanje energije v državi.

Smrtim zaradi vojne se lahko pridružijo tudi smrti zaradi pomanjkanja energije. FOTO: Yuriy Dyachyshyn/AFP

»To je največji napad na zdravstvo na evropskih tleh po drugi svetovni vojni,« je na svojem četrtem letošnjem obisku v Ukrajini poudaril Kluge ter to označil za kršitev mednarodnega humanitarnega prava in pravil vojskovanja. Ob tem je navedel, da je bila doslej uničena ali poškodovana že polovica ukrajinske energetske infrastrukture, kar prav tako vpliva na zdravje ljudi.

Ukrajinci se soočajo z »življenjsko nevarno zimo«, je nadaljeval. Več sto tisoč hiš in stanovanj, šol in bolnišnic je brez ogrevanja, okoli deset milijonov ljudi oziroma četrtina prebivalstva nima elektrike. Glede na prihajajočo zimo, ko bodo temperature v Ukrajini padle tudi do minus 20 stopinj Celzija, to predstavlja veliko tveganje za zdravje.

Krožnik zmrznjene hrane v stavbi brez elektrike, ogrevanja in vode. FOTO: Gleb Garanich/Reuters

Po besedah Klugeja zdravje ljudi poleg tega ogrožajo ogrevanje s premogom in lesom ter uporaba generatorjev, k čemur so se iz obupa zatekle številne ukrajinske družine. »To predstavlja tveganje za zdravje zaradi strupenih snovi, ki so škodljive za otroke, starejše in ljudi z boleznimi dihal ter srca in ožilja, pa tudi zaradi opeklin in poškodb v nesrečah,« je dejal.