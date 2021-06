Nemčija si odkritega spopada s Kitajsko ne želi

V nadaljevanju preberite:

Nemško gospodarstvo je močno odvisno od milijardnega kitajskega trga. Še posebej nemška avtomobilska industrija vse večji del vozil proda na Kitajskem. Zaostrovanje odnosov s to velesilo, ki ga napovedujejo zaključki srečanja G7, je zato za Nemčijo dvorezni meč. Četudi nemški zunanji minister Heiko Maas poziva k odločnemu nastopu demokratičnega in liberalnega sveta proti Kitajski (in Rusiji), si nemška politika ne želi poslabšanja ekonomskih odnosov z azijsko velesilo.