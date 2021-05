Nemčija trdno na strani Izraela

V nadaljevanju preberite:

Nemški zunanji minister Heiko Maas je bil danes na obisku v Izraelu. Cilj njegovega obiska, ki se je končal v Jeruzalemu, je bil najti pot do premirja. V minulih dneh je Maas govoril s številnimi predstavniki okoliških držav, danes pa se je srečal z izraelskim zunanjim ministrom Gabijem Aškenazijem in mu zagotovil, da Nemčija ostaja podpornica pravice Izraela do samoobrambe.