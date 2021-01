Nemčija uvaja ostrejše omejitve gibanja in druženja

Nemčija je zaradi slabe epidemiološke slike podaljšala zaprtje javnega življenja v državi do konca januarja. Zaprti ostajajo vrtci in šole, pa tudi nenujne trgovine, športni objekti, kulturne ustanove, frizerski saloni ... Hkrati bodo zaostrili tudi omejitve glede gibanja in druženja, poročajo nemški mediji.Po novem bodo lahko prebivalci svoje stanovanje v najbolj rdečih krajih, in sicer tam, kjer sedemdnevna incidenca presega 200 primerov okužbe, zapuščali le, če bodo za to imeli utemeljen razlog, in to največ v razdalji petnajst kilometrov od doma. Sprva je bilo govora o incidenci sto novih primerov, a kanclerkini uspelo prepričati vseh zveznih dežel. Prebivalci bodo stanovanje lahko zapustili zaradi dela, nakupa živil ali zdravil, zaradi obiska pri zdravniku in podobno. Ne pa na primer za to, da bi šli na izlet.Hkrati bo Nemčija dodatno omejila tudi zasebna druženja. Če so se doslej lahko sestajali člani dveh različnih gospodinjstev, na primer štirje odrasli in njihovi otroci, bo po novem druženje omejeno zgolj na eno osebo iz drugega gospodinjstva. Podrobnosti bodo sicer znane na novinarski konferenci po koncu sestanka, ki še traja.Zaradi ostrih kritik na račun premalo zagotovljenih odmerkov cepiva, se bo kanclerka Merklova jutri sestala z vsemi ministri, ki sodelujejo pri nabavi cepiva. Cilj sestanka je najti možnosti za hitrejšo in obsežnejšo dobavo cepiva. Merklova se je, kot so poročali nemški mediji, na temo cepiv pogovarjala tudi z ruskim predsednikom. Rusija in Nemčija naj bi se dogovarjali o skupni proizvodnji cepiva, a podrobnosti pogovora niso znane.