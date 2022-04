Nemke zaslužijo komaj pol toliko kot Nemci

V nadaljevanju preberite:

Pred Nemkami in na splošno ženskami je še dolga pot do trenutka, ko bodo ekonomsko oziroma finančno izenačene s svojimi moškimi kolegi. Študija, ki so jo objavili v fundaciji Bertelsman, kaže, da Nemke skozi aktivno dobo zaslužijo le dobro polovico prihodkov, ki jih zaslužijo Nemci. Še na slabšem so matere samohranilke, ki zaslužijo komaj 38 odstotkov prihodkov Nemcev. Razlike vztrajajo zaradi še vedno tradicionalne obravnave vlog žensk v družbi, diskriminatornih davčnih politik in slabe dostopnosti varstva otrok, ugotavljajo raziskovalci.