Nemški duhovniki blagoslavljali istospolne pare

V prek 100 nemških katoliških cerkvah so danes duhovniki blagoslavljali zveze, ne glede na to, ali so te sklenili heterospolni ali pa istospolni pari. Pod geslom "Ljubezen zmaguje" so se na ta način uprli nedavnim navodilom iz Vatikana, da blagoslavljanje istospolnih zvez v cerkvah ni dovoljeno.