Nemški Nein zavira prepoved klasičnih avtomobilov leta 2035

Po nedavni odločitvi evropskega parlamenta, ki je potrdil uredbo, po kateri od leta 2035 ne bi več smeli registrirati novih avtomobilov z motorji na notranje zgorevanje, se nadaljujejo zapleti v svetu EU. V njem kot sozakonodajalec odločajo države članice.

Ker je uredba v prejšnjih fazah postopka dobila podporo držav, je bilo pričakovati, da bo zadnji »da« le gola formalnost. Tako naj bi svet EU uredbo sprejel brez razprave prihodnji torek na zasedanju ministrov za izobraževanje. Čez teden so se že nakazovali zapleti, saj so z zadevo na pripravljalnih sestankih visokih diplomatov (Coreper 1) odlašali.

Do nadaljnjega odloženo

Švedsko predsedstvo sveta EU je dopoldne sporočilo, da točka na današnjem zasedanju Coreperja spet ne bo obravnavana in da je zadnja odločitev, predvidena za torek, odložena. Kdaj bo spet uvrščena na dnevni red, še ni znano.

Glavni razlog za zaplete je drža Berlina. Nemški minister za promet Volker Wissing iz liberalne stranke FDP je ta teden napovedal, da Nemčija ne bo podprla uredbe, če ne bo rešitve za vprašanje sintetičnih goriv. Zanje naj bi pri motorjih na notranje zgorevanje po letu 2035 veljala izjema. V uredbi je sicer predvideno, da bodo v pregledu napredka, ki ga do konca leta 2025 mora pripraviti evropska komisija, upoštevane nove tehnologije, vključno s sintetičnimi gorivi.

V evropski komisiji doslej sicer ni bilo veliko naklonjenosti vključevanju sintetičnih goriv za avtomobile med prispevke na poti k podnebni nevtralnosti. Državni sekretar na nemškem gospodarskem ministrstvu Sven Giegold iz Zelenih pa je povedal, da pričakujejo od uredbe ločeno rešitev za motorje na notranje zgorevanje na trajnostna sintetična goriva.

Nova uredba po letu 2035 dopušča nove klasične dizelske in bencinske avtomobile le še za majhne proizvajalce (do tisoč na leto). Nemčija sama sicer v svetu EU ne more blokirati sprejetja uredbe, saj se ta sprejema s kvalificirano večino. To lahko stori le tako imenovana blokirajoča manjšina najmanj štirih držav z vsaj 35 odstotki prebivalstva EU. Na svoji strani bi utegnila imeti Bolgarijo, Italijo in Poljsko.

Prepoved klasičnih avtomobilov je eden o stebrov politike EU za doseganje podnebne nevtralnosti leta 2050.