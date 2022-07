Nemški nepremičninski trg se ohlaja

V nadaljevanju preberite:

Stanovanjske nepremičnine bi se v Nemčiji letos utegnile prvič po 15 letih na letni ravni poceniti. Nepremičninski posredniki namreč opažajo, da so se v večjih mestih oglaševane cene nepremičnin začele nižati, ponekod so na četrtletni ravni upadle tudi za prek šest odstotkov. Ključni razlog za to so višje obrestne mere, ki so možno podražile stanovanjska posojila, pa tudi negotove razmere zaradi bližajoče se ekonomske krize.