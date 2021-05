Netanjahu je prižgal ogenj, ki se je (ne)nadzorovano razširil

Izraelske varnostne sile so včeraj z vojaškim letalstvom in topništvom bombardirale in obstreljevale območje Gaze. V Izraelu je potekala vojaška mobilizacija, okoli Gaze pa so se kopičile sile, kar je – skupaj z dvoumno komunikacijo vrha izraelske vojske – povzročilo namige o pehotni ofenzivi. Hamas je medtem nadaljeval kaotično raketiranje ciljev v Izraelu, kjer so, predvsem to velja za etnično mešana mesta, razmere vsako uro bolj napete.



Ko je bil Izrael leta 2008, 2009, 2012 in 2014 v vojni s Hamasom in je silovito bombardiral območje Gaze, je življenje v Izraelu – razen v krajih tik ob oblegani in blokirani palestinski enklavi – potekalo sorazmerno normalno. Za večino Izraelcev je bila Gaza, ne glede na geografsko bližino, tako rekoč eksotično območje: vojna je potekala za visokimi, ožičenimi in s strelskimi stolpi obdanimi zidovi.



Tokrat je drugače.