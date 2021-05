Netanjahuju ni uspelo sestaviti nove vladne koalicije

Predsednik Rivlin je že 6. aprila, ko je mandat kot prvemu zaupal Netanjahu, izrazil dvom, da bo kateremukoli kandidatu uspelo sestaviti vladno koalicijo, ki bo imela večino v parlamentu. FOTO: Emmanuel Dunand/AFP

Izraelskemu premierupo že četrtih parlamentarnih volitvah v zadnjih dveh letih ni uspelo sestaviti vlade. Rok za njeno oblikovanje se je iztekel v torek zvečer. Netanjahujevi politični nasprotniki bodo zdaj dobili možnost, da poskusijo oni in tako morda končajo vladavino premiera z najdaljšim stažem v zgodovini Izraela.Netanjahu je imel 28 dni časa, da po volitvah 23. marca, ki znova niso prinesle jasnega zmagovalca, oblikuje novo vlado. A kot poročajo tuje tiskovne agencije, mu to ni uspelo, s čimer je v torek malo pred polnočjo seznanil izraelskega predsednikain mu vrnil mandat.Rivlin bo predvidoma zdaj, verjetno že danes, mandat za sestavo nove vladne koalicije podelil vodji opozicijeiz sredinske stranke Atid. Poznavalci sicer opozarjajo, da čaka Lapida težko delo, in ne izključujejo možnosti še petih volitev.Rivlin je že 6. aprila, ko je mandat kor prvemu zaupal Netanjahuju, izrazil dvom, da bo kateremukoli kandidatu uspelo sestaviti vladno koalicijo, ki bo imela večino v parlamentu. Kot je pojasnil, je odločitev, da mandat kot prvemu podeli sedanjemu premieru, sprejel na podlagi priporočil, ki kažejo, da ima ta vendarle rahlo večjo možnost, da mu uspe.Na predhodnih posvetih z voditelji strank je namreč Netanjahuja podprlo 52 poslancev v 120-članskem parlamentu, Lapida pa 45. Šestnajst poslancev se ni opredelilo, sedem poslancev verske nacionalistične stranke Jamina pa je podprlo vodjo te strankeNetanjahu, ki je na položaju premiera že 12 let, medtem ostaja na čelu začasne vlade. Poleg političnih težav se sicer sooča tudi s sodnimi, saj se mora zagovarjati pred obtožbami o korupciji, ki jih zavrača. Tožilstvo mu očita zlorabo položaja, med drugim sprejemanje neprimernih daril ter urejanje regulatornih ugodnosti medijskim mogotcem v zameno za pozitivno poročanje.