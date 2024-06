Netanjahu prihaja v oba domova ameriškega kongresa

Izraelski premier Benjamin Netanjahu bo 24. julija nagovoril oba domova ameriškega kongresa, so v četrtek po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočili iz republikanske stranke v ZDA. Njegov obisk bo v znamenju naraščajočega pritiska na Izrael zaradi nadaljevanja ofenzive v Gazi, v kateri je bilo po zadnjih podatkih ubitih 36.731 ljudi.

Netanjahu bo kongres ZDA nagovoril na povabilo vodilnih predstavnikov obeh političnih strank v ZDA, ki kljub naraščajočemu pritisku mednarodne skupnosti na Izrael in številnih pozivih k prekinitvi ognja v Gazi vztrajajo pri neomajni podpori Izraelu.

Štirje najvišji predstavniki obeh strank v predstavniškem domu in senatu ZDA so povabilo izraelskemu premieru posredovali prejšnji teden v pismu, v katerem so hkrati izrazili »solidarnost z Izraelom v boju proti terorizmu«.

»Obisk bo Netanjahuju ponudil priložnost, da predstavi vizijo izraelske vlade za obrambo njihove demokracije, boj proti terorizmu ter vzpostavitev pravičnega in trajnega miru v regiji,« sta v skupni izjavi zapisala vodja senatne večine Chuck Schumer in vodja republikanske manjšine v senatu Mitch McConnell.

Kritičen do Izraela

Schumer je sicer marca pozval Izrael k izvedbi volitev in zamenjavi vlade, kar je bil redek primer kritike na račun Izraela iz vrst vodilnih političnih predstavnikov v ZDA, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ameriška in izraelska zastava FOTO: Jonathan Ernst/Reuters

V izjavi, objavljeni v četrtek, pa je vodja demokratske senatne večine sporočil, da je Netanjahuja k nagovoru v kongresu povabil kljub »jasnim in globokim nesoglasjem, ker je odnos med ZDA in Izraelom trden ter presega eno osebo ali predsednika vlade«.

To je spodbudilo zgrožene odzive nekaterih progresivnih demokratov, ki so odločneje obsodili Netanjahuja zaradi ravnanja njegove vlade glede ofenzive v Gazi.

Izrael se v zadnjem času sooča z vse večjim pritiskom mednarodne skupnosti, medtem ko je izraelska ofenziva v Gazi ravno danes vstopila v deveti mesec. Od 7. oktobra lani, ko se je izraelska vojska odzvala na napad gibanja Hamas na Izrael, je bilo v Gazi ubitih najmanj 36.731 Palestincev, še več kot 83.000 je ranjenih.

Pri tem se sicer nadaljujejo prizadevanja za dogovor o prekinitvi ognja, potem ko je ameriški predsednik Joe Biden pred tednom dni objavil načrt v treh fazah, s katerim naj bi dosegli konec konflikta, osvoboditev izraelskih talcev in palestinskih zapornikov ter začetek obnove opustošenega območja Gaze.

Netanjahu je medtem poudaril, da bo Izrael vojno nadaljeval do končnega cilja – uničenja palestinskega gibanja Hamas. Slednje pa vztraja pri zahtevi, da bodo dogovor o premirju sprejeli samo, če bo vključeval trajno prekinitev ognja v Gazi in popoln umik izraelskih sil z območja palestinske enklave.