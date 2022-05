Netflix zaradi izgube naročnin odpustil približno 150 zaposlenih

Le mesec dni po tem, ko so iz ameriškega podjetja Netflix sporočili, da prvič v desetletju izgubljajo naročnike, so včeraj sporočili, da so zato odpustili približno 150 zaposlenih, piše BBC. Ta odpuščanja bodo vplivala predvsem na njihovo ameriško pisarno v Kaliforniji. Ti zaposleni predstavljajo nekje dva odstotka vseh zaposlenih v Severni Ameriki.

Netflix je sporočil, da je izgubo delovnih mest povzročil padec prihodkov podjetja; soočajo se namreč z odhajanjem gledalcev. »Te spremembe poganjajo predvsem poslovne potrebe, in ne individualna uspešnost, zaradi česar so še posebej težke, saj se nihče od nas ne želi posloviti od tako odličnih kolegov,« so zapisali v podjetju. Ni bilo razkrito, v katerih delih podjetja bodo odpuščali, vendar je Los Angeles Times poročal, da so bili prizadeti oddelki za zaposlovanje, komunikacije in tudi oddelek za vsebino.

Aprila je pretočni velikan šokiral industrijo, ko je razkril, da je v prvih treh mesecih leta 2022 izgubil 200.000 naročnikov, in opozoril, da naj bi v prihodnjem četrtletju od naročnine odstopilo še dva milijona naročnikov.

Novica je sprožila razprodajo vlagateljev, pri čemer so delnice podjetja v enem dnevu padle za 35 odstotkov. Zdaj se trguje pri 190 dolarjih (180 evrov), kar je 46-odstotni padec v primerjavi s prejšnjo premijo.

Medtem ko ima Netflix 220 milijonov naročnikov po vsem svetu in ostaja nedvomno vodilni na trgu, se je v zadnjih letih soočil s hudo konkurenco s prihodom konkurenčnih platform, kot so Disney Plus, HBO in Amazonov Prime Video, piše BBC.

Umik z ruskega trga stal 700.000 naročnikov

V svojem poročilu o zaslužku prejšnji mesec je podjetje tudi navedlo, da sta ga vojna v Ukrajini in odločitev za dvig cen v ZDA stala naročnikov. Samo umik z ruskega trga je storitev stal 700.000 naročnikov.

Poleg izgube delovnih mest podjetje zmanjšuje tudi vsebino in umika svojo lastno produkcijo. V začetku maja je – da bi zmanjšal stroške – preklical razvoj animirane serije Pearl, ki jo je ustvarila Meghan Markle. Nekateri analitiki pravijo, da je po porastu števila prijav med pandemijo Netflixu zmanjkalo preprostih načinov za rast podjetja.

Podjetje pravi, da išče cenejši model, ki temelji na oglasih, in načrtuje tudi zatiranje deljenja gesel, kar ga je stalo sto milijonov gospodinjstev.