Nevarne prerokbe Winstona Churchilla

V nadaljevanju preberite:

Tretja najvišja ameriška političarka Nancy Pelosi je z obiskom Tajvana pokazala pogum in odločenost, po ruskem napadu na Ukrajino in kitajskih grožnjah več kot 23-milijonskemu otoku pa to ne bo dovolj za vrnitev sveta v mirne, napredne vode. ZDA in svet bi potrebovala okrepljen »ameriški mir«, po zgledu tistega, ki je po koncu druge svetovne in hladne vojne skrbel za ravnotežje sil na svetu ter za zgodovinsko obračunavanje z rev­ščino in demokratizacijo. ­Morda s pomočjo drugih zahodnih držav.