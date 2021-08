Nevarno versko zborovanje in kraljevski zaseg kokaina

V nadaljevanju preberite:

Vera in politika sta v Črni gori čedalje bolj prepleteni. Napetosti med Črnogorci in Srbi pa se pred velikim verskim dogodkom Srbske pravoslavne cerkve stopnjujejo do te mere, da mestna oblast v Cetinju državo poziva, naj ustoličenje črnogorsko-primorskega metropolita Joanikija Mićovića prepove oziroma preseli v kak drug kraj. Država, kjer je bila politika v preteklosti močno prepletena z organiziranim kriminalom, se zdaj ne more izviti iz primeža Cerkve, lahko pa se pohvali z velikim udarcem narko mafiji.