Nevarno vrenje se širi tudi v soseščino

Kolateralna škoda sedanjega vojaškega spopada v Evropi je prizadela tudi ukrajinsko sosedo Moldavijo, ki jo že skoraj dva meseca pretresajo množični protivladni protesti. Proevropske oblasti v Kišinjovu in zahodni analitiki so prepričani, da ljudski upor proti draginji in inflaciji podpira Moskva, ki hoče vzpostaviti koridor med moldavskim proruskim ozemljem Pridnestrje in južnim delom Ukrajine, ki ga hoče osvojiti.