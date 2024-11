New York, prvo mesto, ki bo uvedlo takso za zastoje

Petega januarja prihodnje leto bodo nekatere ceste v New Yorku uvedle takso za zastoje. Kot poroča BBC, je guvernerka Kathy Hochul napovedala, da bo to pomagalo zmanjšati gnečo in onesnaževanje, prav tako bo prispevalo k izboljšanju javnega prevoza za milijone Newyorčanov.

Kathy Hochul je načrte že predstavila, a jih je junija prekinila zaradi nasprotovanja nekaterih potnikov in podjetij. Zdaj pa ji glede ideje o cestnini za zastoje nasprotuje bodoči predsednik Donald Trump.

»Spoštujem guvernerko Kathy Hochul in se veselim skupnega sodelovanja, da izboljšava New York in Ameriko, vendar se ne strinjam z njenim programom,« je dejal Trump. Da posreduje, so ga prosili tudi njegovi podporniki, ki živijo v New Yorku. Kongresnik Mike Lawler, ki zastopa primestno okrožje severno od New Yorka, ga je prosil, da »enkrat za vselej konča to absurdno pridobivanje denarja«.

Prvotni program newyorške guvernerke je predvideval dnevno takso v višini 15 dolarjev (dobrih 14 evrov), kar pa je zdaj zmanjšala na devet dolarjev (8,51 evrov). Manjši tovornjaki bodo plačevali 14,4 dolarja (13,62 evra), večja vozila pa 21,6 dolarja (20,42 evra). Cestnino za zastoje bodo plačevali potniki, ki potujejo po južnem delu Manhattna, ki je središče New Yorka.

Poleg zmanjšanja prometa je program namenjen financiranju Metropolitanske uprave za promet (MTA), ki upravlja avtobuse, podzemno železnico in druga sredstva javnega prevoza.

Kathy Hochul FOTO: Michael M. Santiago/AFP

Kathy Hochul je program obudila le malo po volitvah, odločena, da ga izpelje do konca. Kot je poudarila na novinarski konferenci v sredo, se pri tem ne ozira na to, kdo je bil izvoljen na volitvah in kdo ne.