Njujorčani bodo plavali sredi mesta

Sliši se komaj verjetno, a je res. Čeprav je New York največje mesto v ZDA, ima njegovih 8,3 milijona prebivalcev na voljo le 50 javnih bazenov, ki so dovolj globoki, da lahko plavajo v njih. Že skoraj 15 let pa Njujorčani čakajo na to, da bodo oblasti uresničile obljubo in na mestni reki East zgradile samočistilni plavajoči bazen. Glede na vse bolj vroča poletja, se namreč daljšajo tudi vrste pred javnimi kopališči.

Zdaj sta guvernerka države New York Kathy Hochul in župan mesta Eric Adams potrdila končno lokacijo futurističnega projekta. A na to, da se bodo Njujorčani lahko kopali na Manhattnu nedaleč od Pier 35, bodo moral počakati do poletja 2026. Objekt, imenovan +POOL, ima obliko enakokrakega križa, to, kar navdušuje, pa je njegov filtracijski sistem, ki bo vsak dan očistil na milijone litrov vode in to brez uporabe kemikalij ali drugih dodatkov.

Guvernerka Hochul je januarja letos javnost obvestila, da se je glede financiranja zgodil pomemben preboj in da bosta projekt delno skupaj financirala mesto in država New York. Njegova vrednost naj bi bila okoli 50 milijonov dolarjev.

Novi plavajoči objekt bo meril dobrih 800 kvadratnih metrov in bo lahko hkrati sprejel 300 kopalcev, razdeljen pa bo na štiri dele, glede na različne aktivnosti, kot je bazen za otroke, prostor za počitek in podobno. Vse štiri krake bo mogoče združiti v en sam bazen. Župan je poudaril, da bo plavanje tako postalo dostopno vsem prebivalcem New Yorka, še posebej otrokom.

To je prvi predlog za izgradnjo javne arhitekture, ki so ga zagnali na kickstarterju. V treh letih so preko množičnega financiranja z majhnimi donacijami zbrali 300.000 dolarjev. »Ena najlepših značilnosti tega projekta je, da ga poganja skupnost,« pravijo v nevladni organizaciji Friends of Pool, ki spodbuja podobne projekte tudi drugje, na primer na Mississippiju.