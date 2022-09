V nadaljevanju preberite:

Kljub ostrim odzivom policije so se tudi minuli konec tedna v nekaterih delih Rusije nadaljevale demonstracije proti delni mobilizaciji, ki jo je razglasil predsednik države Vladimir Putin. Po državi so požgali kar nekaj sedežev nabornih komisij, Rusi pa se odhodu na ukrajinsko fronto poskušajo izogniti tudi z begom v tujino.

»Ni vojne!«, »Ni mobilizacije!« so skandirali ljudje v prestolnici severnokavkaške republike Dagestan, ki so se zbrali v središču Mahačkale. Med njimi je bilo veliko žensk. Policija je poskušala nasilno razgnati protestnike, veliko jih je zaprla, a tokrat so se vneli tudi spopadi, saj so preostali demonstranti poskušali osvoboditi svoje priprte tovariše. Uprli so se tudi prebivalci dagestanske vasi Endirej in zaprli regionalno magistralo. V tej vasi živi nekaj več kot osem tisoč ljudi, poziv v vojsko je v zadnjih dnevih dobilo okoli sto moških. Samo v Mahačkali so v nedeljo priprli okoli 120 ljudi, pri čemer je voditelj republike Sergej Melikov izjavil, da so bili protesti dobro pripravljeni, organizirali pa naj bi jih tudi iz tujine. V zadnjem tednu so na protestnih shodih proti vojni in mobilizaciji po vsej državi aretirali že več kot 2000 ljudi in nekaterim priprtim mladeničem kar v priporu izročili pozive v vojsko.