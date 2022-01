Včeraj v Sloveniji 4068 novih okužb, delež pozitivnih testov 38,4 odstotka

9.36 Na območju Slovenije še 4068 novih okužb

Včeraj so v Sloveniji po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) znova potrdili visoko število okužb, 4068. To je četrto najvišje števio okužb od začetka pandemije, najvišje so zabeležili 3. novembra lani, in sicer 4518.

Včeraj so opravili 10.577 testov po metodi PCR, kar pomeni, da je bil delež pozitivnih 38,4. Po oceni NIJZ imamo v državi 23.041 aktivnih rimerov okužb. Tedensko povprečje se je povzpelo na 2058, 14-dnevna incidenca na 100.000 prebivalcev pa na 1086.

Hitrih antigenskih testov je bilo včeraj 82.633.

9.13 Macron razburil z izjavo, da želi kar najbolj otežiti življenje necepljenim

Francoski predsednik Emmanuel Macron je razburil z izjavo, da želi ljudem, ki se nočejo cepiti proti covidu-19, kar se da otežiti življenje ter jih omejiti.

»Kar se tiče necepljenih, res jih zaželim razjeziti,« je dejal v pogovoru za časnik Le Parisien, pri čemer je uporabil pogovoren izraz, ki v francoščini velja za vulgarnega. »In šli bomo do konca, to je strategija,« je dejal ter pojasnil, da želi necepljenim kar najbolj omejiti udejstvovanje v javnem življenju.

»Ne bom jih zaprl ali na silo cepil. Treba pa jim je povedati, da od 15. januarja ne bodo več mogli v gostilno, na kavo, v gledališče ali kino,« je dodal. V Franciji je proti covidu cepljenega več kot 90 odstotkov odraslega prebivalstva. Na oddelkih intenzivne nege po Macronovih besedah 85 odstotkov postelj zasedajo necepljeni, zaradi česar prihaja do prelaganja operacij.

9.00 Kakšne so značilnosti omikrona in kaj vse povzroča?

Zaradi zelo hitre nalezljivosti te različice stroka ocenjuje, da se bomo v mesecu dni z njo okužili vsi prebivalci Slovenije. Cepljenje s poživitvenim odmerkom po besedah vodje svetovalne skupine za covid-19 Mateje Logar ščiti pred hudim potekom bolezni.

Pozivu zdravstvenih ustanov in združenj k razmisleku o obveznem cepljenju se je včeraj pridružila Komisija RS za medicinsko etiko: zdaj za izpostavljene skupine, ob pojavu morebitnih novih različic pa o splošnem obveznem cepljenju.

8.53 NIJZ nasprotuje skrajšanju karantene

Ta teden je znova govora o morebitnih novih zajezitvenih ukrepih. Strokovna skupina jih za zdaj ne bo predlagala, je pa naklonjena prekinitvi karantene po petih dneh, če je test negativen. Kot je poročala TV Slovenija, se s tem v NIJZ ne strinjajo. V Sloveniji je še vedno zelo prisotna različica delta, zato v NIJZ ne podpirajo skrajšanja karantene na pet dni ob negativnem testu.

Roman Jerala je opozoril, da je treba razmisliti, ali je takšno skrajšanje karantene varno. Prekinitev karantene po petih dneh bi bila ob negativnem PCR-testu po njegovi oceni varna, brez opravljenega testa pa ne, saj bi se v tem primeru v družbo vključili ljudje, ki bi bili morda pozitivni na koronavirus.

8.44 Nemška študija: Že blag potek covida lahko poškoduje organe obolelega

Tudi blag potek covida-19 lahko poškoduje organe obolelih, so ugotovili znanstveniki univerzitetnega medicinskega centra Hamburg-Eppendorf (UKE) v doslej največji svetovni študiji. Dokazali so, da lahko covid-19 v teh primerih srednjeročno vpliva na delovanje srca, pljuč in ledvic ter je pogosto povezan z znaki venske tromboze na nogah.