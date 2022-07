Nimajo delavcev, letalske vozovnice pa vseeno prodajajo

V nadaljevanju preberite:

Kdor je mislil, da bo po odpravi ukrepov zaradi pandemije spet lahko brezskrbno potoval z letalom, v teh julijskih tednih ni dočakal nobene odrešitve, kvečjemu najhujše izkušnje pri potovanju z letalom. Dolge vrste, odpovedi letov, izgubljena prtljaga, zamude … Nič, prav nič ne deluje, še posebno ne na največjih letališčih.

Matematika je preprosta; če je letaliških delavcev premalo, da bi ustrezno oskrbeli povečano število potnikov, potem je edini možni scenarij – kaos na letališčih.

Svojo zgodbo, polno razočaranj in težav, nam je predstavila Katja iz Ljubljane. Iz Ljubljane je prek Münchna potovala v Bruselj, tja je prispela brez težav, toda njena prtljaga ni bila na istem letalu. »Lufthansa mi je sporočila, da moje prtljage ni. Dali so mi tudi kodo za sledenje. Pozneje so mi sporočili, da so prtljago našli in da je na poti na bruseljsko letališče, vendar mi je v štirih dneh niso dostavili. Ker sem imela zatem let iz Bruslja v Budimpešto, so mi javili, da mi bodo tja dostavili tudi prtljago, a je niti v Budimpešti nisem dočakala,« je povedala.

Prtljage po skoraj treh tednih še vedno nima, čeprav je že nekaj dni v Ljubljani. Še več; ne deluje več niti njena sledilna koda. »Zdaj me tudi kontaktirajo ne več, čeprav so napisali, da bodo. Oglasili so se zgolj pri agenciji, kjer so mi svetovali, naj se odpravim na najbližje letališče in tam poiščem morebitne informacije. Na Brnik bom tako šla ta teden.«