Nismo vsi enako zaželeni, ne politično ne družbeno

Bliža se zima, predsednik Emmanuel Macron si je pred dnevi oblekel puli, minister za gospodarstvo Bruno Le Maire si ga je nadel že pred njim. Zavihan ovratnik je, kot se posmehujejo francoski mediji, politični hit jeseni in zime, oblasti da z njim umno kažejo kakor da neumnemu ljudstvu, kako je zaradi vojne, ki so jo v Ukrajini zakuhali Rusi, in zaradi vseh neprijetnih posledic, ki se kažejo tudi v energetiki, v prihodnjih mesecih treba znižati temperaturo v prostorih – delovnih in nič manj doma – ter se topleje obleči. Kaj pa tisti, ki nimajo doma?

Streha nad glavo ni samoumevnost marsikje po svetu, tudi po zahodnih velemestih ni malo nesrečnikov brez doma in nič drugače ni v Parizu ...