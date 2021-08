Noben delavec ne bi smel živeti kot revež

V nadaljevanju preberite:

Pandemija je zlo, toda spoznanje, ki ga poraja, je dobro: človeštvo se je sposobno prilagoditi vsakršnim okoliščinam, zato ker je tako in tako ves čas ustvarjalno in se spreminja. Tudi delo je v nenehni preobrazbi in nič manj francoski odnos do dela.

Macronistična politika si, kakor v Parizu opozarjajo že leta in tudi nekaj mesecev pred začetkom predsedovanja svetu EU, zelo prizadeva, da bi Evropska unija čim hitreje napredovala na vseh področjih. Na polju dela, zaposlovanja in profesionalnega vključevanja v družbo si, zdaj in konkretno, med drugim prizadevajo za potrditev direktive o minimalni plači v EU; lani jeseni jo je predlagala evropska komisija.