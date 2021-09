Nobena demokracija še ni poskusila česa podobnega

V nadaljevanju preberite:

Nekdanja županja Dubrovnika­ in sedanja podpredsednica evropske komisije Dubravka Šuica, pristojna za demografijo in demokracijo, je izstopala kot edina udeleženka osrednjega voditeljskega panela na blejskem strateškem forumu (BSF). Med razpravo o smeri razvoja Evrope,­ na kateri so prevladovale vizije okrepljene vloge držav članic, je izpostavila pomen sodelovanja­ evropskih državljanov na konferenci o prihodnosti Evrope – ambicioznem projektu s še neznanim izplenom, s katerim si želi Bruselj preveriti, ali se je v sedemindvajseterici mogoče iti demokracijo tudi drugače. S komisarko, ki je zadolžena za izvedbo tega vseevropskega posveta z državljani, smo se pogovarjali prvi dan BSF.

Kako ste se počutili kot edina ženska na osrednjem voditeljskem panelu letošnjega BSF?

Enakopravno (smeh). Šalim se. Čeprav sem članica prve spolno uravnotežene komisije, mi je bilo v čast biti del takšne družbe. Mislim sicer, da sestava ni povezana z organizatorji dogodka, ampak z volivci v nacionalnih državah, saj so bili skoraj vsi razen državnega tajnika [Svetega sedeža] predsedniki vlade oziroma države. Seveda bi bila raje v spolno uravnoteženem omizju. Vedno zagovarjam moto 'brez žensk ni panela', tokrat je bilo pač drugače.