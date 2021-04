Nobene obdavčitve brez zastopništva

V nadaljevanju preberite:

Prvega aprila lani je v ZDA živelo 331 milijonov ljudi, štetje prebivalstva, ki ga opravljajo vsakih deset let in katerega rezultati so znani zdaj, pa napoveduje tudi politične spremembe. Tradicionalno republikanska Teksas in Florida bosta zaradi rasti prebivalstva prejela dodatne sedeže v predstavniškem domu, demokratska Kalifornija in New York jih bosta izgubila. To bo le še spodbudilo prizadevanja demokratov za podelitev enakopravnega državnega statusa prestolnici Washington.