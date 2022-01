Nočemo Nata pred svoja vrata

V nadaljevanju preberite:

Zahod prepričuje Rusijo, da je njen strah pred zgolj »obrambnim« zavezništvom Nata neutemeljen. V Moskvi pa so prepričani, da so jim zahodni politiki lagali, ko so jim med razpadanjem Sovjetske zveze obljubljali, da se Nato ne bo širil na vzhod. Kakor pričajo arhivski dokumenti, občutek Rusov, da so jih potegnili za nos, ni neutemeljen.