Nocoj o Afganistanu, jutri o Balkanu

Dogajanje v svetu je povečalo težo nocojšnje neformalne delovne večerje voditeljev in voditeljic Evropske unije, ki se v takšnem formatu premierno mudijo v Sloveniji. Medtem ko so v Ljubljani vladale izredne razmere, so predsedniki vlad in držav na prvem zasedanju po kaotičnem ameriškem umiku iz Afganistana in zaušnici Franciji pri poslu s podmornicami razpravljali o tem, kako bi sedemindvajseterica lahko povečala svoje sodelovanje na obrambnem področju.



Pozno popoldne, ravno ko je Gorenjsko zajela nevihta, so na Brdu pri Kranju začele kapljati tuje delegacije, ki jih je pred neuradno delovno večerjo sprejel predsednik vlade Janez Janša. Če bo jutrišnji dan posvečen evropski perspektivi Zahodnega Balkana, so se nocoj voditeljice in voditelji EU ukvarjali predvsem z vprašanji, ki so se nad sedemindvajseterico zgrnila od zadnjega vrha junija letos.