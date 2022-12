Nov dan, nova stavka britanskih delavcev

Odpovedani vlaki, dolge čakalne­ vrste, zapoznele pošiljke. Dolg seznam neprijetnosti, s katerimi se te dni spoprijemajo Britanci, je posledica množičnih stavk v javnem sektorju, ki bodo zaznamovale december, najverjetneje pa tudi večji del zime. Vzrok za to so zahteve delavcev po višjih plačah oziroma njihovi uskladitvi z inflacijo in boljših pogojih za delo, ki jim vlada za zdaj ni pripravljena ugoditi.

Stavke v prometu, zdravstvu, šolstvu, industriji, logistiki in energetiki bodo marsikateremu Otočanu pokvarile predpraznični čas, toda opogumljeni predstavniki delavcev kljub vsemu upajo, da bo javnost na koncu potegnila z njimi. Boj za naklonjenost javnosti bo po poročanju tednika Economist odločilen za izid konflikta, ki se vleče od spomladi in v katerem nobena od vpletenih strani za zdaj noče popustiti. Njegova najnovejša manifestacija bo današnja stavka medicinskih sester v Angliji, Walesu in na Severnem Irskem.

Precedenčna stavka v zdravstvu

Kdor bo na Otoku danes potreboval nenujno zdravstveno oskrbo, bo moral zanjo najverjetneje čakati nekoliko dlje. Do 100.000 medicinskih sester, članic sindikata RCN, bo zaradi nizkih plač protestno zapustilo delovna mesta ter se pridružilo na stotisoče delavcem iz različnih gospodarskih panog, od železniškega prometa do poštnih storitev, ki so ta mesec zaostrili svoje zahteve.

Stavka medicinskih sester bo še povečala pritisk na britanski nacionalni zdravstveni sistem (NHS). Foto: REUTERS/Henry Nicholls

Obseg tokratne stavke je precedenčen za sindikat, ki se je v preteklosti redko odločil za tako neposreden pritisk. Medicinske sestre vztrajajo, da jim ni preostalo drugega, potem ko je konservativna vlada na pogajanjih kot nerealne zavrnila zahteve RCN po 19-odstotnem zvišanju plač. Predlog sindikata je bil precej višji, kompromisni predlog vlade o 4,3-odstotnem popravku plač navzgor pa po drugi strani precej nižji od desetodstotne stopnje inflacije, ki je marsikaterega Otočana prignala na rob revščine.

»Nikoli še nismo bili priča takšni stavki sester. V to so bile prisiljene, ker je vlada zlomila zdravstveni sistem,« je med včerajšnjo redno sejo britanskega parlamenta dejal vodja opozicije Keir Starmer. Premier Rishi Sunak je v odzivu na njegove očitke opozoril na posledice čezmernega povišanja plač za inflacijo, tekmeca pa izzval, naj se odloči, ali podpira stavkovne zahteve sindikatov ali ne.

Ohlajanje podpore javnosti

To vprašanje se pojavlja tudi v anketah, iz katerih je razvidno, da se naklonjenost javnosti do stavk ohlaja. Po najnovejši razi­skavi agencije Ipsos je pod­pora zahtevam delavcev v zadnjih dveh ­mesecih s 43 zdrsnila na 30 odstotkov. Podoben delež ljudi ­nasprotuje stavkam, veliko vprašanih pa je do te teme še ­neopredeljenih.

Junija letos je Združeno kraljestvo največja stavka železniških delavcev v zadnjih tridesetih letih. Foto: Ben Stansall/Afp

Te številke po vsem sodeč ne skrbijo sindikatov, toda kakršnokoli poglabljanje javnega nezadovoljstva bi lahko na dolgi rok zmanjšalo možnosti za uresničitev njihovih pogajalskih izhodišč. Sunakova vlada išče načine, kako bi iz nastalega položaja potegnila čim več političnih točk, predvsem pa dokazala, da je kos izzivu. Za zapolnitev prostih kadrovskih ­kapacitet, denimo v primeru stavkajočih voznikov reševalcev, namerava vpoklicati pripadnike vojske, na zakonodajnem področju pa išče načine, da bi omejila moč sindikalnih gibanj.