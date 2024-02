Novi krog pogajanj o prihodnosti množičnega morišča in hiralnice

V nadaljevanju preberite:

Izraelska vojaška letala so v noči s srede na četrtek bombardirala več civilnih ciljev v Rafi, kjer na izjemno majhnem prostoru in v grozljivih razmerah životari več kot milijon in pol ljudi – v Rafi je pred 7. oktobrom živelo okoli 200.000 ljudi. Letalske napade na Rafo je mogoče razumeti kot izraelsko »pripravo« na veliko kopensko ofenzivo na zadnji večji kraj na območju Gaze, v katerem (še) niso prisotne pehotne enote izraelske vojske.