Nov mejnik v reševanju političnega konflikta

In vendar se premika ..., tokrat morda v pravo smer. V zapletenih odnosih med Madridom in Barcelono je prišlo do nove točke, kajti po skoraj letu dni sta se včeraj znova sestala španski predsednik vlade Pedro Sánchez in predsednik katalonske generalitat Pere Aragonès. Srečala sta se v precej burnem obdobju, med drugim zaznamovanim z vohunsko afero Catalangate pa tudi s političnimi trenji.

Sánchez in Aragonès sta se opoldne srečala v Madridu, v Moncloi, da bi obnovila dialog oziroma bi, kot je bila doslej drugačna dikcija katalonske strani, nadaljevala s pogajanji. Okoliščine so kompleksne, kajti že tako načete odnose dodatno zapleta vohunska afera Catalangate. Kakor je izbruhnilo pred meseci in se počasi odstirajo nove podrobnosti, so najmanj 80 Kataloncem, tako ali drugače povezanim z independentističnim gibanjem, med njimi je tudi predsednik Pere Aragonès, po telefonu sledili s pomočjo vohunske opreme Pegaz; za katalonsko stran je še vedno odprto vprašanje, kako globoko je v to vpletena španska država oziroma njena telesa, zlasti obveščevalna služba.