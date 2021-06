Nova afera Watergate na washingtonskem obzorju

V nadaljevanju preberite:

Republikanski predsednik Donald Trump je bil, ko je bil na oblasti, tako jezen zaradi curljanja informacij o pogovorih njegovih sodelavcev z ruskim veleposlanikom, da so iz njegovega pravosodnega ministrstva od tehnološkega giganta Apple s sodnim nalogom zahtevali dostop do podatkov 73 telefonskih številk in 36 e-poštnih naslovov. Demokratska predsednica predstavniškega doma Nancy Pelosi že vidi večji škandal od tistega, ki ga je s seznami sovražnikov povzročil Richard Nixon