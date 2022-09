Nova ameriška vojaška pomoč Ukrajini in – med drugimi – Sloveniji

Bela hiša demokratskega predsednika Joeja Bidna še naprej pomaga Ukrajini v vojni z Rusijo, zunanji minister Antony Blinken je med nenapovedanim obiskom v Kijevu naznanil novo vojaško pomoč. Za zadrževanje ruskega vpliva in agresije v Evropi bo šla več kot milijarda dolarjev tudi k osemnajstim državam s Slovenijo vred.

ZDA države kot Albanija, Bosna, Bolgarija, Hrvaška, Češka, Estonija, Gruzija, Grčija, Kosovo Latvija, Litva, Moldavija, Črna gora, Severna Makedonija, Poljska, Romunija, Slovaška in Slovenija v največji nevarnosti morebitnega nadaljevanja ruske agresije v Evropi. Po informacijah, ki jih je v State Departmentu pridobila tiskovna agencija Reuters, naj bi s tem denarjem okrepile obrambo svoje suverenosti, modernizirale oborožene sile, okrepile partnerstvo s čezatlantsko vojaško zvezo Nato in povečale sposobnosti za zavračanje ruskega vpliva in agresije. Pomoč bo prišla v obliki subvencij in posojil za nakup ameriškega orožja in obrambne opreme.

Ruski predsednik Vladimir Putin še vztraja pri napadih na sosednjo državo. Foto Sputnik Via Reuters

O tem morajo še obvestiti kongres, največ denarja in orožja pa je spet namenjenega Ukrajini za podkrepitev protiofenzive na jugu in vzhodu države. Obrambni minister Lloyd Austin je že iz Nemčije naznanil pošiljko orožja in opreme v višini 675 milijard dolarjev, med njimi najnatančnejših ameriških izstrelkov, protitankovskih sistemov in oklepnih vozil, državni sekretar Blinken dodaja milijardo dolarjev. Predsednik Biden je žrtvi ruske agresije namenil že več kot petnajst milijard dolarjev vojaške in druge pomoči, s podporo ukrajinski protiofenzivi pa bi po Reutersovih virih radi zagotovili močnejšo pozicijo Kijeva v morebitnih prihodnjih pogovorih za končanje vojne. Ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu bi radi dopovedali, da je po vseh izgubah denarja, orožja in vojakov čas za pogajanja v dobri veri, je neimenovanega uradnika State Departmenta navedla tiskovna agencija.

Državni sekretar Blinken z ranjeno ukrajinsko deklico Marino. Foto Pool Reuters

Državni sekretar Blinken se je srečal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in drugimi, med svojim drugim obiskom v Ukrajini po ruskem februarskem napadu pa je obiskal tudi bolnišnico, kjer se zdravijo v vojni ranjeni otroci. Jutri bo v Bruslju podprl evropske zaveznike, ki se zaradi ruskega nagajanja bojijo hladne zime, ter se srečal z generalnim sekretarjem Nata Jensom Stoltenbergom.