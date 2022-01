Nova predsednica evropskega parlamenta je Roberta Metsola

Evropski parlament je za svojo novo predsednico izvolil malteško konservativko Roberto Metsola. Političarka iz vrst EPP je bila izvoljena v prvem krogu s 458 glasovi.

Dovolj glasov si je zagotovila s kupčijo treh največjih političnih skupin: desnosredinske EPP, socialistov in liberalnega Renew. Socialisti, ki so ostali brez predsedniškega položaja, bodo dobili enega podpredsednika več in jih bodo skupno imeli pet. Tudi liberalci bodo imeli enega podpredsednika več, skupno tri. EPP bo imela štiri ali enega manj, saj je dobila predsedniško funkcijo.

»Evropski parlament mora biti vodilen. Je edinstvena institucija v svetu. Moramo ga okrepiti. Ne smemo se bati reform,« je v predstavitvenem nastopu povedala Metsola. Do konca mandata leta 2024 si ga želi narediti bolj sodobnega in učinkovitega pri izpolnjevanju svoje vloge – predstavljanju državljanov.

Predsednica iz generacije Evropa

Metsola je najmlajša predsednica evropskega parlamenta doslej. »Moja generacija ne vidi stare in nove Evrope. Smo prvi iz generacije Erasmus, zadnji iz generacije Lecha Wałęse in Václava Havla,« je poudarila v nastopnem govoru. Slavijo razlike v Evropi, »saj vemo, da nas to dela močnejše, edinstvene, evropsko generacijo«.

»Vsi, ki želijo spodkopati demokracijo, vladavino prava, svobodo govora in temeljne pravice, ki vidijo ženske kot tarče in zanikajo pravice naših državljanov LGBTIQ, vedo, da ta hiša tega ne bo nikoli sprejela,« je sporočila.

Metsola je tretja ženska na predsedniškem položaju v evropskem parlamentu. Pred njo sta ga zasedali Simone Veil in Nicole Fontaine. Največ razprav pred izvolitvijo Metsole je bilo povezanih z njenim zavračanjem pravice do splava. Med poslanci v evropskem parlamentu sicer prevladuje podpora pravici žensk do izbire. Na drugi strani je Metsola zagovornica pravic skupnosti LGBTIQ.

Kot je pojasnila, bo pri vprašanju splava imela držo evropskega parlamenta, ki je po njenih besedah jasen glede tega.

Drugi kandidati so bili Alice Bah Kuhnke (Zeleni), Sira Rego (Levica) in Kosma Złotowski iz vrst evropskih konservativcev in reformistov (ECR).

Prejšnji predsednik, Italijan David Sassoli, je umrl prejšnji teden, nekaj dni pred koncem 2,5-letnega mandata.