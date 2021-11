07.40 Anglija: Nekateri 12- do 15-letniki bodo na cepivo čakali do februarja

V Angliji skoraj 60 odstotkov mladih med 12. in 15. letom še ni cepljenih, analiza pa kaže, da bo uvedba cepljenja za to skupino trajala do februarja, piše britanski Guardian. Zamude pri uvedbi cepljenja pomenijo, da nekateri 12- do 15-letniki morda ne bodo prejeli cepiva do februarja prihodnje leto, torej 15 tednov po cilju vlade, da cepljenje omogoči vsem najstnikom, ki izpolnjujejo pogoje, navajajo laburisti. Sprva so kot cilj določili oktobrski semester, in sicer po tem, ko so bili deležni kritik, da Anglija počasi v primerjavi z drugimi državami uvaja cepivo za otroke. Nova analiza laburistov pa kaže, da če se bo cepljenje te starostne skupina nadaljevalo s sedanjo hitrostjo, bi lahko trajalo do 7. februarja. Cepljenje se je v šolah sicer začelo septembra.

FOTO: Jack Guez/AFP

07.00 Nova Zelandija z novim letom odpira meje za cepljene obiskovalce

Nova Zelandija je napovedala, da bo ponovno odprla svoje meje za cepljene obiskovalce v prvih mesecih leta 2022, kar bo prvič, odkar je premierka Jacinda Ardern napovedala njihovo hitro zaprtje v prvem mesecu pandemije covida-19. Meje države so zaprte že več kot leto in pol. Meja bo najprej odprta za državljane Nove Zelandije, ki prihajajo iz Avstralije, nato iz preostalega sveta in nato za vse preostale cepljene obiskovalce od aprila naprej, navaja Guardian. Še vedno bodo morali v samoizolaciji prestati teden dni, ne bo pa jim treba več skozi drage in prostorsko omejene upravljane izolacijske objekte v državi. »Zapiranje naše meje je bil eden prvih korakov, ki smo jih naredili za zaščito naše države pred covidom-19 in bo ena zadnjih stvari, ki jih bomo naredili v smislu odpiranja,« je dejal minister Chris Hipkins, pristojen za covid-19. »Vemo, da so bile mednarodne omejitve, ki smo jim imeli za naše zunanje meje, za mnoge ljudi zelo težke.«

05.00 Ihan: Odločitev o tretjem odmerku mora biti usklajena na evropskem nivoju

Vodja svetovalne skupine za covid-19 Bojana Beović se je včeraj glede morebitnega nujnega tretjega odmerka za veljavno covidno potrdilo oglasila po sestanku s posvetovalno skupino, ki jo vodi. Kot je povedala, kakšnih večjih sprememb trenutno ni pričakovati, glede morebitnega pogojevanja PCT s tretjim odmerkom pa je znova poudarila, da učinkovitost bazičnega cepljenja traja le določen čas, nato so potrebni poživitveni odmerki. To je sicer po njenem mnenju podobno cepljenju s številnimi drugimi cepivi.

Imunolog Alojz Ihan je za včerajšnje Odmeve na Televiziji Slovenija dejal, »da smo dovolj daleč, da se priporoča vsem po 18. letu, da se cepijo. Seveda pa stvar še ni pripravljena na ravni sedemindvajseterice. Ravno jutri bosta dva sestanka, na katerih se bomo strokovnjaki pogovarjali s predstavniki podjetij Moderna in Pfizer, ki nam bodo najbrž utemeljevali, zakaj bi bil tretji odmerek učinkovit. Seveda pa s terena neprestano dobivamo informacije, da v resnici prva dva odmerka ne zadoščata.« A kot poudarja, mora biti to usklajeno na ravni Unije, na potrebnost tretjega odmerka pa da bo vplivala tako starost kot tudi stanje epidemije. »Ko imamo epidemijo, kot jo imamo pri nas, takrat je zelo zaželeno, da ima vsak tretji odmerek, kar omogoča nivo protiteles, ki ščiti pred okužbo in pred prenašanjem okužbe. Ne gre samo za skrb zase, ki je sicer absolutno potrebna za vse starejše od 50 let, ampak tudi za stanje epidemije, ki se ga da ublažiti, če se vsi ogrnemo v protitelesa, s katerimi preprečujemo širjenje epidemije.«