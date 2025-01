Nova žrtev ruskih napadov na Kijev

V novem ruskem napadu z droni je bila danes v Kijevu ubita ena oseba, še štirje so ranjeni, so sporočile lokalne oblasti. Šofer tovornjaka je umrl v predmestju ukrajinske prestolnice, potem ko so na njegovo vozilo padli ostanki sestreljenega brezpilotnega letalnika.

Ruske sile so po navedbah ukrajinskega letalstva državo ponoči napadle z najmanj 60 oboroženimi droni, veliko večino je zračna obramba prestregla, poročajo tuje tiskovne agencije.

Po navedbah ukrajinskega generalštaba, Rusija izvaja napade tudi na frontni črti na vzhodu in jugu države, najbolj aktivni boji pa še naprej potekajo za mesto Pokrovsk v regiji Doneck.