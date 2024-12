Rusija in Ukrajina z novimi medsebojnimi spopadi

Razbitine ukrajinskega drona so povzročile požar v skladišču nafte v ruski regiji Smolensk, ki meji na Belorusijo, je danes sporočil tamkajšnji guverner Vasilij Anohin. Nad regijo je sicer zračna obramba po navedbah Moskve ponoči sestrelila deset ukrajinskih dronov. Ruski izstrelki so medtem v ukrajinski regiji Sumi povzročili gmotno škodo.

Po besedah Anohina je sicer zračna obramba v regiji Smolensk zatrla ukrajinski napad z brezpilotnimi letalniki. Vendar pa so razbitine enega od dronov padle na tamkajšnje skladišče nafte in povzročile požar, ki pa naj ne bi predstavljal nevarnosti za okoliške prebivalce.

Po podatkih obrambnega ministrstva v Moskvi je sicer ruska zračna obramba ponoči na osmimi regijami sestrelila skupno 68 ukrajinskih dronov, med drugim deset nad regijo Smolensk, 25 nad regijo Brjansk in 17 nad zasedenim Krimskim polotokom, poročajo tuje tiskovne agencije.

Iz varnostnih razlogov sta delovanje začasno ustavili letališči v sicer od ukrajinske meje precej oddaljenem Kazanu in Vladikavkazu.

Ponekod so zvoneli alarmi. FOTO: Anatolii Stepanov Afp

Medtem je tudi ruska stran izvedla nov napad na Ukrajino. Ruske rakete in brezpilotni letalniki so v mestu Šostka v severni regiji Sumi uničili in poškodovali več stavb, je danes sporočil župan mesta Mikola Noha. Morebitnih žrtev ni omenjal.

Ostanki ruskih raket so gmotno škodo povzročili tudi v vzhodnem delu Kijeva, pa je sporočila tamkajšnja vojaška uprava.