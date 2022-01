Novi sosedje v pozabljeni vasi na pragu Evropske unije

V nadaljevanju preberite:

Iz srbske vasi Majdan seže pogled proti Evropski uniji v dveh smereh, v eni proti Madžarski in v drugi proti Romuniji. Vmes je samo nekaj njiv, vendar ko se sprehajaš po vasi, spoznaš, da razdalje včasih ne moremo meriti samo z metri in kilometri, temveč tudi z leti in desetletji.

Čeprav je Majdan skoraj obkrožen z Evropsko unijo, je pozabljen v prostoru in času. Vedno več hiš je praznih, saj starejši počasi umirajo, mladi pa odhajajo v večja srbska mesta ali čez mejo, da unovčijo madžarski (EU) potni list in se rešijo večnega životarjenja.

A ravno zato, ker je obkrožen z Evropsko unijo, se zadnja leta spet polni. Domačini, ki skoraj vse življenje živijo v isti vasi, so dobili nove sosede iz Sirije, Palestine, Iraka, Afganistana, Maroka, Tunizije, Somalije, Sudana …