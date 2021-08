Novinar, ki rešuje nosoroge

V nadaljevanju preberite:

Nenavaden, celo bizaren občutek se je na severozahod Češke peljati zaradi – nosorogov. Natančneje: zaradi severnih belih nosorogov, po smrti zadnjega samca Sudana leta 2018 funkcionalno že izumrle vrste. Toda živalski vrt Dvůr Králové ima v projektu reševanja teh živali, ki sta jih človeški pohlep in zloba pripeljala do roba obstoja, izjemno pomembno vlogo. Ne le zato, ker sta bili, kot rečeno, zadnji še živeči severni nosoroginji Najin in njena hči Fatu tam rojeni, pač pa tudi zaradi bogate naravovarstvene zgodovine, tesne povezanosti z Afriko in predvsem zaradi športno, a obenem kronično utrujeno delujočega Jana Stejskala, gonilne sile mednarodnega projekta BioRescue, kjer je Jan pristal po odhodu iz novinarstva.