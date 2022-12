Novinarji New York Timesa v četrtek stavkali

Po neuspešnih pogajanjih z vodstvom o novi kolektivni pogodbi so se novinarji in drugi zaposleni pri časopisu New York Times v četrtek odločili za 24-urno stavko, ki so jo prekinili danes. Delavci medija, ki mu gre finančno v zadnjem času presenetljivo dobro, zahtevajo večji delež tudi zase.

Mediji v ZDA so na splošno v slabem finančnem položaju, vendar pa New York Times letos pričakuje do 330 milijonov dolarjev čistega dobička. Zadnja kolektivna pogodba je potekla marca lani in od takrat naprej se sindikat zaposlenih brez uspeha pogaja z vodstvom.

Glavni spor so plače, pri čemer sindikat zahteva 5,5-odstotno povišanje plač v letih 2023 in 2024, vodstvo pa ponuja po tri odstotke za vsako leto. Spor je tudi o retroaktivnih ugodnostih za obdobje od poteka prejšnje kolektivne pogodbe, ter glede dela na daljavo in pregledov uspešnosti dela.

Rast plač pri časopisu ne dohaja rasti življenjskih stroškov v enem najdražjih mest na svetu in nekateri novinarji ter drugi zaposleni morajo opravljati dodatne službe, da preživijo. Vse to v času, ko se celotne ZDA ubadajo z visoko stopnjo inflacije.

Največje stavke od leta 1981, ko so pri New York Timesu stavkali šest ur in pol, se je udeležilo okrog 1100 od skupaj 1400 zaposlenih.

Časopis je v dobrem finančnem stanju in menimo, da bi morali naše delo bolj ceniti in nam ponuditi več, je za Washington Post povedala raziskovalna novinarka Jennifer Valentino-DeVries. Zaposleni v prejšnjih letih, ko je bil tudi New York Times v finančnih težavah, niso zahtevali veliko, sedaj pa menijo, da si lahko privoščijo višje plače.

Glavna izvršna direktorica podjetja Meredith Kopit Levien je izrazila razočaranje nad stavko in je delavcem sporočila, da je vodstvo zavezano pogajanjem o pogodbi, ki bo zaposlenim zagotovila bistveno povišanje plač, druge ugodnosti in fleksibilne delovne pogoje.