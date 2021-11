Novo hibridno orožje starega geopolitičnega spopada

V nadaljevanju preberite:

»To je bila naporna noč. A vse, ki so prišli čez, smo zadržali,« je danes izjavil poljski obrambni minister Mariusz Błaszczak. Po ocenah poljske oblasti na meji z Belorusijo še vedno čaka okoli 4000 migrantov, ki hočejo zaprositi za azil v Evropski uniji. Z zaostrovanjem razmer ob beloruski meji se zaostruje tudi retorika tistih, ki so vpleteni v to »hibridno« epizodo nove hladne vojne. Na Zahodu za ustvarjanje krize obtožujejo dolgoletnega beloruskega voditelja Aleksandra Lukašenka, ta pa trdi, da v EU obstaja neka »mafijska struktura«, ki organizira prevoz beguncev z Bližnjega vzhoda čez Belorusijo.