Novo partnerstvo za nov začetek po brexitu

Današnji obisk britanskega premiera Borisa Johnsona v Beli hiši bo bistveno bolj prijeten, kakor bi bil, če Združene države Amerike, Avstralija in Združeno kraljestvo pred dnevi ne bi naznanili novega partnerstva Aukus, s katerim bo trojica zaveznic poskusila vzpostaviti učinkovito protiutež kitajskemu kazanju mišic v Indopacifiku.



Johnsonu, ki je sicer na letnem zasedanju generalne skupščine OZN, in njegovemu gostitelju, ameriškemu predsedniku Joeju Bidnu, se po poročanju zahodnih medijev med srečanjem ne bo treba predolgo ukvarjati s problematičnim ameriškim umikom iz Afganistana, zaradi katerega so v zadnjem mesecu trpeli tudi posebni odnosi med Washingtonom in Londonom. Namesto tega se bosta lahko posvetila predvsem prihodnosti, ki jo oba po vsem sodeč vedno bolj dojemata v kontekstu geostrateške tekme s Kitajsko.