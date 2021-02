O virusu, samostojnosti in radikalizmu

V nadaljevanju preberite:

Pandemija ne more preprečiti volitev, je pred nedavnim odločilo višje sodišče v Kataloniji in naložilo politiki nalogo, da v nedeljo izpelje predčasne volitve za regionalni parlament. Med temami, ki vznemirjajo in so bile tudi poudarki torkovega soočenja devetih strankarskih kandidatov na TV3, kaže izpostaviti spopadanje s covidom-19, težave zdravstvenega sistema, še osamosvojitev in krepitev skrajne desnice.