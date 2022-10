Obdobje Meloni se začenja, do vlade še daleč

V nadaljevanju preberite:

Kdaj bo pri poslancih in senatorjih na vrsti vlada, sprva so napovedovali, da kmalu, še ni jasno, precej verjetno je, da pred koncem meseca. Tudi potem jo čaka pot skozi zapleteno proceduro, ki naj bi v Italiji zagotovila red in resnost, v resnici pa precej zavlačuje postopke. Povprečno življenje rimskih vlad ne doseže poldrugega leta, samo Silvio Berlusconi je doslej v vladni palači preživel celoten mandat.

Giorgia Meloni, ki bi rada bila premierka, ko bodo pred koncem meseca v Rimu gostili francoskega predsednika Emmanuela Macrona, se je sredi pogajanj o vladi zapletla v dvoboj s francosko ministrico Laurence Boone, ki je posumila, da bodo poslej pravice in vladavina prava v Italiji ogrožene, Italija pa bi lahko bila preblizu Madžarski in Poljski.