Obračun s preteklostjo je naletel na upor

V nadaljevanju preberite:

Menjava oblasti na Poljskem ne poteka tako gladko, kakor so si želeli podporniki nekdanjega predsednika evropskega sveta Donalda Tuska, ki je pred enim mesecem prevzel vodenje poljske vlade. Njegovemu »odpravljanju posledic prejšnjega režima« se upirajo njegovi »ostanki«, predsednik države Andrzej Duda in ustavni sodniki, novo opozicijo so prišli podpret na ulice tudi demonstranti.