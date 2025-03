Obsodba Milorada Dodika trese regijo

V nadaljevanju preberite:

Po obsodbi predsednika entitete Republike Srbske Milorada Dodika na leto dni zapora in šest let prepovedi političnega delovanja ter posledični zaostritvi razmer v Bosni in Hercegovini je več odprtih vprašanj kot odgovorov. Lahko to pripelje do tveganega spreminjanja meja države? Bodo Srbi ostali v skupnih institucijah ali bodo na Dodikov ukaz odšli? Kaj še ena v dolgi vrsti političnih kriz pomeni za gospodarstvo? Kaj za evropsko prihodnost BiH in kako v novi vakuum že vstopa Rusija s svojimi zavezniki?

Obrambni minister Bosne in Hercegovine Zukan Helez je danes zavrnil soglasje za prelet in pristanek vojaškega letala iz Madžarske na ozemlju BiH. »Zaprosili so nas za soglasje za pristanek vojaškega letala na letališču v Sarajevu in nato še na letališču v Banjaluki. Zakaj točno je vojaško letalo moralo pristati na letališču v Banjaluki, ostaja nejasno, je pa v kontekstu prihoda 70 pripadnikov posebne protiteroristične enote madžarskega notranjega ministrstva v podporo Ministrstvu za notranje zadeve RS v tem trenutku vsekakor simptomatično,« je na družbenem omrežju facebook zapisal minister Helez.