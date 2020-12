Obtožnica proti premieru in nekaterim ministrom

Več kot štiri mesece po uničujoči eksploziji v bejrutskem pristanišču je libanonski preiskovalni sodnik danes vložil obtožnico proti premieruin še trem bivšim libanonskim ministrom. Vsem očitajo malomarnost in sokrivdo za številne žrtve eksplozije.Četverico naj bi glede obtožb na njihov račun zaslišali prihodnji teden. Takrat naj bi tudi odločili, ali se bodo morali zagovarjati pred sodiščem, navaja nemška tiskovna agencija DPA.V eksploziji 4. avgusta je umrlo več kot 190 ljudi, več kot 6000 je bilo ranjenih. Prav tako so bili uničeni večji del pristanišča in bližnje stanovanjske soseske. Vzrok za silovito eksplozijo je bila velika količina zelo vnetljive kemikalije amonijev nitrat, ki so jo več let brez nadzora skladiščili v pristanišču. Kritiki libanonski vladi očitajo, da je za to vedela, a ni ukrepala Libanonska vlada pod Diabovim vodstvom je po eksploziji odstopila in od takrat opravlja zgolj tekoče posle. Novemu mandatarju za sestavo vladedoslej še ni uspelo sestaviti nove vlade.