Obvezno cepljenje sredi vojne za zeleno potrdilo

Ko je igralec, režiser, pisatelj in ljubljenec precejšnjega dela Italijanov Roberto Benigni na festivalu v Benetkah te dni dobil zlatega leva za življenjsko delo, je na odru predlagal, naj sedanji predsednik republike Sergio Mattarella ostane na Kvirinalu še najmanj nekaj let, ker je resen in preudaren človek. Benigni velja za izvrstnega poznavalca italijanske politike, ljudi iz vladarske palače si velikokrat obilno in prepričljivo privošči tudi v zelo resno zastavljenih komičnih in satiričnih nastopih.