Očitki o obstrukciji in vazalstvu

Zaupanja med Parizom in garnituro, ki je na oblasti v Bamaku, ni več, zato se Francozi vojaško umikajo iz Malija, evropski part­nerji naj bi se tudi. Predsednik Emmanuel Macron se je odločil končati operacijo Barkhane (barhan je sipina v obliki polmeseca), in kakor so razkrili v četrtek, najbrž ne bo drugače niti s posebno skupino Takuba (takuba je malijski meč), v kateri se je spomladi leta 2020 okrog Francije povezalo 14 evropskih partneric, med njimi Nemčija in Velika Britanija.