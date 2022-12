Domnevni vojni zločini v Afganistanu bodo preiskani

Britanska konservativna vlada je desetletje zatem, ko so se pojavile prve obtožbe o nezakonitih ubojih afganistanskih civilistov, ki naj bi jih med vojno pod Hindukušem zagrešili pripadniki britanskih elitnih enot SAS, odprla neodvisno preiskavo, katere obseg in pooblastila pričajo o resnosti očitanih dejanj.

Ena od enot elitne SAS naj bi v sumljivih okoliščinah ubila 54 ljudi. Vlada želi z neodvisno preiskavo potegne črto pod desetletje očitkov. Preiskava je po mnenju opozicije nujna za zaščito ugleda britanskih enot.

Namen preiskave, ki se bo uradno pričela v začetku prihodnjega leta, vodil pa jo bo sodnik Charles Haddon-Cave, bo preveriti resničnost obtožb o domnevnih nezakonitih dejanjih pripadnikov britanske vojske pri izvajanju posebnih operacij v obdobju med letoma 2010 in 2013, ustreznost odziva pristojnega ministrstva ter ustreznost preiskav, povezanih s to afero, ki jih je v preteklosti izvedla vojaška policija.

Očitki o nezakonitih ubojih afganistanskih civilistov med operacijami pripadnikov posebnih enot SAS so se prvič pojavili v časniku Sunday Times, letos poleti pa so se novinarji BBC na podlagi različnih pričevanj in dokazov, pridobljenih iz nekoč tajnih arhivov, vprašali, ali so britanski vojaki v Afganistanu zagrešili vojne zločine. Ena od vojaških enot naj bi med šestmesečnim služenjem v sumljivih okoliščinah ubila 54 ljudi. Vsi naj bi umrli med nočnimi racijami, njihove smrti pa naj bi pripadniki vojske upravičili s podtikanjem strelnega orožja oziroma granat.

Po avstralskem zgledu

Navedbe BBC je britansko obrambno ministrstvo julija odločno zavrnilo, novinarje obtožilo sprejemanja »neutemeljenih sklepov« in opozorilo, da več preiskav, opravljenih v zadnjem desetletju, ni uspelo najti zadostnih dokazov, da bi proti kateremu koli pripadniku posebnih enot izdali obtožnico.

»Čeprav je bilo opravljenih več obsežnih preiskav zadevnih dogodkov, je prav, da jih v celoti preučimo,« je dejal britanski obrambni minister Ben Wallace. FOTO: REUTERS/Peter Nicholls

Svojci domnevnih žrtev so se bali, da bo zgodba s tem zaključena, a vlada je šest mesecev po objavi prispevka presodila, da lahko samo neodvisna preiskava potegne črto pod desetletje očitkov in ugibanj o sumljivih dejanjih pripadnikov britanske vojske. »Čeprav je bilo opravljenih več obsežnih preiskav zadevnih dogodkov, je prav, da jih v celoti preučimo, če se je treba še kaj naučiti, da bi zagotovili ustrezno obravnavo vseh obtožb in da bi naše osebje ustrezno zaščitili pred nepotrebnimi ponovnimi preiskavami,« je odločitev vlade komentiral britanski obrambni minister Ben Wallace.

Odločitev so po poročanju otoških medijev pozdravili tudi v opoziciji, z obrazložitvijo, da je neodvisna preiskava »nujna za zaščito ugleda britanskih posebnih enot, zagotovitve integritete vojaških preiskav in zagotovitve pravice za vse prizadete«. Opozicija je vlado že julija pozvala, naj se pri iskanju resnice zgleduje po Avstraliji, ki je bila soočena s podobnimi obtožbami na račun svojih posebnih enot v Afganistanu. Preiskava, ki se je zaključila leta 2020, je pokazala, da je več pripadnikov avstralske vojske v začetku prejšnjega desetletja prikrilo nezakonite uboje 39 afganistanskih civilistov.

Vlada obtožbe jemlje resno

Ministrstvo za obrambo je napovedalo, da bo vojakom, ki bodo morali pričati, nudilo pravno pomoč, sodnik, ki mu je britanska vlada zaupala izvedbo neodvisne preiskave, pa želi svoje delo dokončati v razumnem roku. »Javnost in vsi, ki služijo v vojski, imajo pravico pričakovati pošteno, neustrašno in temeljito preučitev dejstev ter jasne odgovore na zastavljena vprašanja,« je dejal Charles Haddon-Cave.

Novembra lani je potekala slovesnost v počastitev pripadnikov britanske vojske, ki so sodelovali pri umiku iz Afganistana. FOTO: Jessica Taylor/Reuters

Odločitev Londona, da preiskavo zaupa članu angleškega in valižanskega prizivnega sodišča, je vzbudila zanimanje pravnih strokovnjakov, ki na njeni podlagi sklepajo, da vlada obtožbe na račun pripadnikov SAS jemlje resno. »Sodniku z izjemnim ugledom je podelila največja možna pravna pooblastila. Tega ne bi storili zlahka,« je na svojem blogu zapisal znani komentator David Allen Green.

Združeno kraljestvo je svoje bojne enote iz Afganistana umaknilo leta 2014 oziroma trinajst let po začetku vojne, od leta 2015 do lanskega kaotičnega umika zahodnih sil iz države pa so britanski vojaki sodelovali pri urjenju afganistanskih enot.